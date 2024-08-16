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Захарова сообщила о первом использовании ВСУ западных ракет в Курской области

ВСУ впервые использовали ракеты западного производства для удара по гражданским объектам Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила о первом использовании ВСУ западных ракет в Курской области
© РИА Новости

Она уточнила, что речь идет об атаке на мост через реку Сейм Глушковского района. В результате удара он оказался полностью разрушен, а помогавшие эвакуируемому мирному населению волонтеры погибли.

«Действительно, сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что «все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание».

Политика
Мария Захарова
МИД России