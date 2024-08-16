Захарова сообщила о первом использовании ВСУ западных ракет в Курской области

ВСУ впервые использовали ракеты западного производства для удара по гражданским объектам Курской области. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет об атаке на мост через реку Сейм Глушковского района. В результате удара он оказался полностью разрушен, а помогавшие эвакуируемому мирному населению волонтеры погибли.

«Действительно, сегодня мы уже сообщали о ряде террористических атак киевского режима по гражданским объектам на российской территории. В частности, впервые по Курской области были нанесены удары реактивными ракетами западного производства, вероятно американскими Himars», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что «все виновные в этих бесчеловечных деяниях понесут суровое наказание».