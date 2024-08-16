Захарова раскрыла цель отправки журналистов Rai в Курскую область

Журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, вероятно, сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы прикрывать ими фейки. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, прикрытие в виде журналистов Rai потребовалось из-за того, что до сих пор РФ «развенчивала и дезавуировала с фактами на руках огромное количество материалов, написанных западниками».

«Абсолютно уверена, поэтому потребовалась такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там. И таким образом они выдавали то, что придумали в своих материалах за правду как бы находясь там, потому что иначе бы им точно никто не поверил», — отметила Захарова.

Ранее в МИД РФ была вызвана посол Италии в Москве Чечилия Пиччони. Ей выразили протест в связи с проникновением журналистов Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ.