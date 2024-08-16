Захарова назвала цель разрушения ВСУ моста через Сейму

ВСУ уничтожили мост через реку Сейму в Курской области, чтобы затруднить эвакуацию мирных жителей. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова

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«Совершенно ясно, это делается для того, чтобы затруднить эвакуацию из зоны боевых действий мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью. <…> Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима», — сообщила Захарова в Telegram.

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Ранее сообщалось, что 16 августа в Глушковском районе Курской области в результате удара ВСУ уничтожен мост через реку Сейм. Также украинские военные наносят удары по мосту в селе Званное Глушковского района.