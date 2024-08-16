Захарова пообещала «жесткий» ответ на удар ВСУ по ТЦ в Донецке

Ответ России на атаку ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке будет «максимально жестким». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что ВСУ нанесли удар по ТЦ в Донецке днем 16 августа. В результате атаки в здании центра возник сильный пожар. По предварительным данным, внутри него на момент удара находилось свыше ста человек, среди которых большое количество детей. На данный момент площадь пожара составила свыше десяти тысяч квадратных метров.

«Подлая атака на ТЦ является тщательно спланированным актом терроризма украинских неонацистов и жестом отчаяния ВСУ на фоне уверенного продвижения российских войск на линии боевого соприкосновения», — отметила Захарова.

Захарова назвала цель разрушения ВСУ моста через Сейму

Кроме того, по ее словам, ВСУ взорвали мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области и ведут атаки на другие объекты гражданской инфраструктуры с целью «затруднить эвакуацию из зоны боевых действия мирного населения, которое киевский режим делает своей приоритетной мишенью».

«Решительно осуждаем очередные варварские теракты киевского режима. Украинские преступники, совершившие обстрел торгового центра в Донецке и другие атаки, будут обязательно установлены следствием и понесут суровое наказание за содеянное. Наш ответ будет максимально жестким», — пообещала Захарова.

Также она призвала мировое сообщество и международные организации «не оставаться безучастными и осудить массовое убийство ни в чем не повинных мирных жителей Донецка».