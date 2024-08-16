Министерство иностранных дел России вызвало посла Италии в Москве Чечилия Пиччони и выразило протест в связи с тем, что журналисты итальянского телеканала RAI проникли в Курскую область для освещения атаки ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

МИД России заявило, что пребывание журналистов в данном районе является незаконным и подпадает под УК. Российские профильные ведомства в настоящее время устанавливают обстоятельства этого инцидента и рассматривают возможность принятия соответствующих мер.

Посол России обратился с призывом к Армении

Подразделения ВСУ начали наступление в Курской области в 5:30 утра 6 августа с целью захвата территории. Продвижение украинских войск было остановлено.

По данным Минобороны на 16 августа, ходе боевых действий на курском направлении ВСУ понесли потери до 220 военнослужащих и 37 19 единиц бронетехники за последние сутки, передает «Радиоточка НСН».