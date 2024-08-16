В России оценили шанс на экстрадицию подозреваемого во взрыве «Северных потоков»

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов оценил вероятность того, что в Россию экстрадируют гражданина Украины, которого подозревают в диверсии на российском газопроводе «Северный поток». Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам Климова, такой исход событий возможен, но маловероятен. Как уточнил зампред, это становится мало возможным из-за того, что санкции нарушили связи между российскими и европейскими правоохранительными структурами.

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«Теоретически это возможно, потому что публикация сведений, которые могут быть связаны с тем или иным открытым уголовным делом, является достаточным основанием, чтобы в том числе запрашивать выдачу, снятие показаний, предоставление дополнительных данных», — заявил он.

Ранее Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу из Украины, которого подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков».