В США становится нормой преследовать граждан, чье мнение отлично от официальной позиции Госдепа по внешней политике, таких людей считают врагами и обращаются с ними как с преступниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Преследование в США людей с отличным от Госдепа мнением становится нормой. Их считают врагами и обращаются с ними, как с преступниками без веских на то оснований", - подчеркнул он, напомнив об обысках в домах телеведущего Дмитрия Саймса и экс-разведчика США Скотта Риттера.

По мнению сенатора, такое положение дел в США напоминает о временах маккартизма, когда в госструктурах, профсоюзах и университетах проходили масштабные чистки из-за подозрений в коммунистических взглядах.

До этого Джабаров заявил, что Запад не намерен прекращать поддержку Украины в конфликте с Россией, поэтому принудить Киев к миру можно только военными методами.