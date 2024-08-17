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Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей
© РИА Новости

«Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

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