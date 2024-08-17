Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.
«Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.
Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.
МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.