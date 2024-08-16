Захарова спросила Певчих* и Ярмыш* о паспортах других стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Марию Певчих* и Киру Ярмыш* раскрыть информацию о ВНЖ и паспортах других стран. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.

В пятницу, 16 августа, Росфинмониторинг внес Певчих* и Ярмыш* в перечень террористов и экстремистов. Певчих* признали иноагентом в мае 2023 года, в отношении Ярмыш* такое решение было принято в октябре 2022-го.

Захарова написала, что хотела бы услышать от «расследователей-террористов» информацию о наличии у них видов на жительство или паспортов других стран. Представитель МИД заявила, что это позволило бы понять, «чьих они будут».

«Столько лет не могут у самих себя «взломать» электронную почту или аккаунт, как это они или по их заказу делают в отношении других, чтобы рассказать всем, чьих будут», - сказала Захарова.

* признаны иноагентами в России и внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов.