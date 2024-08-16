Президент России Владимир Путин 18-19 августа посетит Азербайджан для переговоров о развитии стратегического партнерства и союзничества, сообщает Кремль. RT на русском

Среди тем переговоров выделяются «вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы». ТАСС

По итогам поездки планируется подписать важные межгосударственные соглашения, а также принять совместные заявления Москвы и Баку. Вечерняя Москва