Путин обсудил с Совбезом новые технические решения, применяемые в СВО

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ новые технические решения, применяемые в зоне СВО. Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в очном формате.

"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.

Глава государства уточнил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления.