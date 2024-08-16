Путин обсудил с Совбезом новые технические решения, применяемые в СВО
Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ новые технические решения, применяемые в зоне СВО. Встреча прошла в подмосковной резиденции российского лидера в очном формате.
"Мы с вами поговорим сегодня о новых технических решениях, применяемых в ходе специальной военной операции", - сказал Путин.
Глава государства уточнил, что министр обороны Андрей Белоусов находится на одном из пунктов управления.
"Он будет работать в режиме видеоконференции", - сказал Путин, предоставив министру слово.