Антироссийские санкции останутся на десятилетия, вне зависимости от конфликта на Украине и его урегулирования. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. Lenta.ru

Дипломат подчеркнул, что Запад в геополитическом противостоянии с Москвой пытается использовать в качестве оружия «сложившуюся взаимозависимость в глобальных экономических отношениях, связях», игнорируя деструктивные последствия незаконных ограничительных мер как для России, так и для себя самого. «Эта история, она на десятилетия, какими бы ни были процесс и результат урегулирования кризиса на Украине. Это, по сути, только предлог, потому что санкции были введены гораздо раньше, их цель - вот такая недобросовестная конкуренция», - отметил он. ТАСС

Ранее в Финляндии начался кризис в сфере лесозаготовок на фоне запрета древесины из России. Сообщалось, что в стране резко уменьшилось производство пиломатериалов. News.ru