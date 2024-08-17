Молдавская оппозиция призвала восстановить отношения с Россией

Молдавия должна возродить торговые связи с Евразийским экономическим союзом и наладить отношения с Россией, заявил кандидат в президенты республики от блока «Победа» Василий Боля. По мнению политика, вступление в ЕС не принесёт пользы стране, поскольку Кишинёв нужен Западу только в качестве инструмента для борьбы с Москвой. Ранее ЦИК Молдавии отказал «Победе» в праве участвовать в выборах президента 20 октября, в блоке назвали это решение незаконным и намерены добиваться его пересмотра. По словам аналитиков, подобные ограничения свидетельствуют о том, что прозападные молдавские власти всерьёз опасаются конкуренции.

Молдавии необходимо возродить торговые связи с Евразийским экономическим союзом, а для этого — восстановить отношения с Москвой, заявил кандидат в президенты страны от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля, выступая на съезде объединения.

По его словам, Кишинёв должен «вернуть нормальные цены на электроэнергию и топливо», что невозможно без налаживания отношений с Россией.

В своём выступлении Боля также констатировал, что общая память о Великой Отечественной войне имеет особое значение для обеих стран.

«Сегодня я на съезде блока «Победа» на Поклонной горе. Это место силы всех народов, победивших в Великой Отечественной войне... Страна, частью которой когда-то была Молдова и Россия, определила облик послевоенной Европы. Мы вместе писали историю. Победа в Великой Отечественной войне была нашей общей Победой», — сказал он.

По мнению политика, сегодня Молдавия нужна Евросоюзу только для борьбы с Россией.

«Мы — буферная зона, прокладка между молотом и наковальней. Это единственная причина, зачем мы нужны Европе», — заявил Боля.

Кандидат в президенты призвал не допустить того, чтобы Запад использовал молдаван в своей борьбе против РФ. «Нам нужно позаботиться о мире для нашей страны, чтобы быть уверенными, что завтра Европа не начнёт воевать с Россией нашими руками», — отметил Боля.

Вступление в Евросоюз, считает он, нанесёт вред молдавской экономике, поскольку рынок будет захвачен иностранными компаниями.

«Что мы получим, если вступим в ЕС? Как вы думаете, промышленность будет развиваться? Может люди станут чаще покупать молдавские товары? Нет! Наш рынок захватят западные компании, с которыми мы не сможем конкурировать», — уверен политик.

Напомним, Василий Боля был в начале августа выдвинут блоком «Победа» в качестве кандидата в президенты Молдавии. Выборы главы государства пройдут 20 октября 2024 года. По инициативе властей это голосование будет объединено с референдумом о вступлении страны в ЕС.

В разговоре с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич назвал риторику Боли и «Победы» дружественной России. Аналогичного мнения придерживается политолог Андрей Бурачёв. По его словам, члены блока нацелены на сотрудничество с РФ.

«Вместе с Россией и ЕАЭС»

Третий съезд молдавского оппозиционного блока «Победа» прошёл 16 августа в Москве. Помимо Боли, в нём приняли участие лидер политсилы Илан Шор и глава Гагаузии Евгения Гуцул. По видеосвязи к собравшимся присоединилась депутат парламента Молдавии, зампредседателя блока Марина Таубер, которой Кишинёв в судебном порядке запретил покидать территорию республики.

В Москве политики также возложили венок к Могиле Неизвестного Солдата.

«Блок «Победа» отдаёт дань памяти тем, кто приближал Великую Победу в 1945-м. Мы делаем это в Москве. В Кишинёве у антинародных властей сейчас другая история, другая память и другие герои. Но скоро всё изменится», — написал Шор в своём Telegram-канале.

Первый съезд объединения в апреле этого года также прошёл в России. Как пояснил тогда Шор, мероприятие приходится проводить за пределами Молдавии из-за преследования оппозиции властями республики.

«Наш съезд прошёл в Москве, где живёт много наших граждан, где говорят на понятном молдаванам языке и видят Молдову среди друзей. Мы бы с радостью провели его в Кишинёве или в Оргееве. Но сейчас это невозможно. Нынешние власти Молдовы превратили нашу страну в ГУЛАГ и расправляются со всеми несогласными», — отметил политик.

На учредительном съезде было выбрано руководство блока. Исполнительным секретарёмнационального политического совета стала Евгения Гуцул, Илан Шор возглавил исполком, а Марина Таубер заняла должность секретаря исполнительного комитета.

Тогда же был оглашён один из ключевых пунктов политической программы «Победы» — отказ от курса на евроинтеграцию.

«Идея ЕС — это фантом, она губительна для граждан и для страны... Даже опросы, проводимые нынешней властью Молдовы, показывают, что популярность идеи вхождения в ЕС в Молдове падает. Так, если в 2021 году интеграцию в ЕС поддерживали 72%, в 2022-м цифры упали уже до 57%, а сейчас это где-то чуть выше 50%. Очевидно, что народ разочаровывается в ЕС», — заявил Шор в апреле.

По его словам, действующий президент страны Майя Санду сознательно обрывает связи с СНГ, Россией и ЕАЭС — традиционными партнёрами и соседями Молдавии.

«Наша же задача в том, чтобы показать людям работающие и проверенные временем альтернативы. Я уже называл их: Россия, ЕАЭС, СНГ. В этом направлении мы и будем действовать!» — сказал политик.

О необходимости налаживать отношения с Москвой Шор заявил и на третьем съезде блока. Он отметил, что «единственный путь возрождения для Молдовы» — стать вновь частью единого исторического, экономического и культурного пространства вместе с постсоветскими странами, быть вместе с Россией и ЕАЭС.

Политик также подчеркнул, что Молдавия всегда была многонациональной страной, граждане которой называли себя молдаванами. По его словам, республике важно продолжать двигаться в этом направлении. Как отмечают аналитики, таким образом «Победа» ведёт полемику с партией Санду «Действие и солидарность» (PAS), которая в марте прошлого года приняла закон о переименовании молдавского языка в румынский. Кроме того, Санду допускает в стране работу румынских партий, выступающих за присоединение Молдавии к Румынии.

«Санду не с чем прийти к избирателям»

Стоит отметить, что блок «Победа» функционирует в условиях постоянного давления со стороны властей Молдавии. Так, партия «Шор» была запрещена в стране, а Марина Таубер долгое время находится под следствием.

Ранее власти Молдавии попытались объявить незаконной победу Евгении Гуцул на прошлогодних выборах главы Гагаузии. Однако нового башкана поддержал парламент региона и местное население, в результате чего результаты голосования удалось отстоять.

Удар был нанесён и по блоку «Победа» — 7 августа ЦИК Молдавии отклонил заявку объединения на участие в выборах и референдуме по евроинтеграции. Комиссия обосновала свой отказ в регистрации якобы выявленными нарушениями. В блоке решение ЦИК назвали незаконным и намерены добиваться его пересмотра.

Кроме того, Кишинёв приостановил деятельность партии «Шанс», которая входит в оппозиционное объединение.

«В Молдавии этот блок и его члены преследуются нынешней властью. Кишинёв препятствует собраниям, работе прессы и участию членов блока «Победа» в выборах. По этой причине депутаты и сторонники «Победы» и собираются в Москве, где возможен диалог», — пояснил в комментарии RT Андрей Бурачёв.

Он не исключает, что действующие власти республики в итоге могут не допустить Болю до участия в выборах.

«Сомневаюсь, что нынешняя марионеточная власть разрешит кому-либо из «Победы» баллотироваться. Конечно, хотелось бы видеть Болю среди участников президентской кампании, но, скорее всего, власти найдут предлог, чтобы снять его кандидатуру. Ведь Санду невыгодны конкуренты, ей нужны марионетки», — пояснил Бурачёв.

Схожего мнения придерживается и Николай Межевич. Причём такое силовое решение проблем дискредитирует правящий режим республики, полагает политолог.

«Хоть сами власти Молдавии и говорят, что этот блок для них — не проблема, не оппонент, но попытки помешать «Победе» свидетельствуют о серьёзном отношении к этой политической силе», — подчеркнул специалист.

По мнению Андрея Бурачёва, нынешние молдавское руководство опасается конкуренции, потому что режиму Санду не с чем прийти к избирателям.

«Кроме всем надоевшей так называемой европейской интеграции, у них ничего нет. Нынешние власти разрушили всё, что можно было, в экономике, в промышленности, в двусторонних связях со всеми соседями и с Россией. У Санду нет ни одного успеха, которым можно похвастаться на выборах, поэтому она отказалась от дебатов», — констатировал Бурачёв.

Он напомнил, что за три года правления Санду и её партии PAS из страны выехали более 200 тыс. человек.

«В этих условиях она сейчас принимает дискриминационные меры, чтобы устранить из предвыборной кампании всех, кто может составить хоть какую-то конкуренцию. Остаются только политики-спойлеры», — резюмировал Бурачёв.