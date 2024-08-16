Жители Великобритании устали от «украинского сюжета», который часто звучит в СМИ и на выступлениях местных политиков. Об этом РИА Новости сказал российский посол в Лондоне Андрей Келин.

При этом дипломат признал, что местное население всё равно остаётся под влиянием пропаганды британских властей, педалирующих «украинский сюжет».

«Доступ к достоверным источникам информации о нашей стране британскими властями, по сути, закрыт», — добавил Келин.

Также Келин считает, что британская общественность сомневается в целесообразности помощи ВСУ.