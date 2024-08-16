Посол раскрыл, как в Британии борются со сторонниками России

Британские политики, которые выступают за диалог с Россией, подвергаются жесточайшей критике, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он отметил, что таких голосов в Соединенном Королевстве немного, но их пытаются заглушить, скомпрометировать и «очернить» через прессу, передает РИА Новости.

Высказывающих здравые идеи британцев мы знаем, но их здесь мало. И в условиях сохраняющегося в местном истеблишменте антироссийского консенсуса им трудно транслировать и отстаивать свою точку зрения... Тех, кто отваживается выступать с таких позиций, подвергают разгромной критике, очерняют в СМИ, пытаются скомпрометировать, — уточнил Келин.

При этом, продолжил дипломат, эти политики только призывают начать переговоры с Москвой, в том числе ради пользы для Лондона. Эти люди не выражают поддержку РФ, однако все равно сталкиваются с гонениями, подчеркнул посол.

Ранее Келин заявил, что Великобритания допустила использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории. Дипломат добавил, что первичная позиция британцев остается неизменной. Посол напомнил, что заявления британских властей по вопросу применения Украиной крылатых ракет носят размытый характер, за счет этого СМИ трактуют их по-разному.