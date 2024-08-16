Антонов: США в ситуации с «Северными потоками» легитимизируют терроризм

США в ситуации с подрывом газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" подспудно легитимизируют терроризм, давая карт-бланш на аналогичные преступления в будущем. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, слова которого приводит пресс-служба диппредставительства.

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Как отметил дипломат, отказ американских чиновников высказаться по резонансной теме "достаточно показателен" и свидетельствует о том, что "в демкоманде пытаются хорошо устроиться, заняв выгодную для себя позицию стороннего наблюдателя".

"Хотят, чтобы все забыли неудобные цитаты руководства США о важности уничтожения газопроводов. Стремятся перебросить всю ответственность на своих украинских марионеток. Хотя прекрасно понимают, что в Киеве и шагу не сделают без отмашки из Вашингтона", - указал Антонов, добавив, что "при этом функционеры и пальцем о палец не ударили, чтобы правда о событиях почти двухлетней давности увидела свет".

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