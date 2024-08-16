Путин прокомментировал договоренности РФ и КНДР

Реализация договоренностей между Россией и КНДР отвечает интересам народов двух стран и идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю отмечаемой 15 августа годовщины освобождения Кореи.

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"В наших странах чтут память бойцов Красной армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи. Важно, что узы дружбы и взаимопомощи, закаленные в те суровые военные годы, и сегодня остаются надежной основой для развития добрососедских отношений между нашими странами", - приводит текст послания Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Пхеньяне, будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле обеспечения региональной стабильности и безопасности", - добавил российский лидер.

19 июня Путин и Ким Чен Ын провели в Пхеньяне переговоры в составе делегаций. По их итогам были заключены Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, а также соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух стран.