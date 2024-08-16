Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвано предчувствием приближения краха киевского режима. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил помощник президента России Николай Патрушев.

— Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима, — подчеркнул Патрушев.

Он также выразил мнение, что атака была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Он отметил, что без этого, как и прямой поддержки со стороны Запада, Киев бы не рискнул дать приказ зайти на территорию России, передает «Известия».

Патрушев также назвал ложью заявления властей Соединенных Штатов о непричастности к атаке украинской армии на Курскую область. По его словам, США «регулярно говорят одно, а делают другое».

Медведев перечислил причины операции ВСУ в Курской области

15 августа в городе Волчанске под Харьковом Вооруженные силы Украины забросали минами двух мирных жителей, которых российские военные выводили в безопасную зону с помощью беспилотника. Российские бойцы заметили на крыше частично разрушенного дома надпись «SOS, нужна помощь!».