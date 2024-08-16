Патрушев: атака на Курскую область спланирована с участием Запада

Попытка украинских войск вторгнуться в Курскую область была спланирована при участии западных стран. Об этом в интервью изданию «Известия» сказал помощник российского президента Николай Патрушев.

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«Операция в Курской области спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — подчеркнул Патрушев.

На Западе предупредили Украину о проблемах после атаки на Курскую область

Помощник президента России добавил, что действия ВСУ в Курской области вызваны предчувствием приближающегося поражения украинских властей.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США пытаются получить больше данных о целях атаки на Курскую область.