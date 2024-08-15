МИД РФ указал на искажение роли России в армянских учебниках по истории

МИД РФ указал на искажение роли России в новом учебнике по истории в Армении, призвал власти страны не «смотреть сквозь пальцы» на ревизионистские оценки и принять меры к тому, чтобы такое учебное пособие не попало в школы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД отметили, что ранее на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении был опубликован текст учебника по истории для 8-х классов армянских школ.

В одной из глав нового пособия под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России» в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века, пояснили дипломаты.

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Так, ревизии подверглись оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов, Туркманчайский мир назван не иначе как «аннексией» Восточной Армении.

«Если почитать серьезные источники, в том числе армянские, можно увидеть совершенно другие подходы к мирному договору 1828 года. До последнего времени в республиканских учебниках он оценивался как имеющий «колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности», — подчеркнули в МИД.

Москва рассчитывает, пояснили в МИД, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут «смотреть сквозь пальцы» на такого рода попытки исказить общее прошлое двух стран.