В Совфеде прокомментировали игнорирование США запроса на удары Storm Shadow по России

Затягивание западными странами одобрения ударов Украины по территории России иностранным оружием выглядит как дезинформация, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он усомнился в игнорировании США запроса Великобритании по теме согласования таких атак.

© Lenta.ru

"Мое личное мнение заключается в том, что опытные дезинформаторы играют в такую неприглядную, довольно циничную игру, как бы заявляя о том, что они советуются друг с другом — кто-то согласен, кто-то не согласен". Григорий Карасин, российский сенатор

«Мне кажется, что это все преследует одну цель — задурить голову любому читателю или слушателю, потому что все это делается централизованно, скоординированно, там нет никаких разногласий у наших противников, в данном случае людей, которые решают вопросы, что давать, что не давать Киеву, что ему разрешать и что не разрешать — это досужие разговоры, как я уже сказал, с элементами суровой дезинформации. На самом деле там работает такой слаженный антироссийский центр, который все эти вопросы предрешает и планирует, мы из этого должны исходить», — прокомментировал сенатор.

Как сообщило издание The Times со ссылкой на источники, Великобритания захотела узнать позицию США по поводу ударов дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Лондон был готов одобрить такие атаки, но решил посоветоваться с Вашингтоном, однако США проигнорировали запрос Соединенного королевства. Журналисты отмечают, что тем самым Белый дом блокирует вопрос, поскольку опасается эскалации конфликта.