МИД РФ сообщил об искажении роли Москвы в армянских учебниках истории

Министерство иностранных дел РФ указало на искажение роли России в новых учебниках по истории Армении и призвало местные власти не допустить передачу таких учебников в школы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, в учебнике по истории для 8-х классов в одной из глав под названием "Насильственное присоединение Восточной Армении к России" были искажены события на Южном Кавказе конца XVIII – начала XIX века.

"В частности, ревизии подверглись оценки итогов Русско-персидской войны 1826–1828 годов. Туркманчайский мир назван не иначе как "аннексией" Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка", – отметили дипломаты.

В МИД подчеркнули, что ставить под сомнение особую роль Москвы в деле становления современной Армении означает идти против общеизвестных фактов.

"В лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга белое называется черным с "легкой руки" отдельных армянских деятелей, особо рьяно старающихся выслужиться перед своими спонсорами", – добавили в ведомстве.

Министерство призвало власти Армении не допустить передачи учебника в школы и не "смотреть сквозь пальцы" на подобного рода попытки исказить общее прошлое двух государств.

Армения вновь отказалась участвовать в учениях ОДКБ

В декабре прошлого года обновленный учебник истории, прошедший правки в разделе о репрессированных народах, начал поступать в российские школы. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, неточности были замечены в разных учебниках, особенно в выпущенных в 1990-х годах.

Владимир Путин объяснил необходимость выпуска нового учебника истории наличием более 60 пособий, в том числе с искажениями фактов. Некоторые учебники не содержали информации об определенных исторических событиях, в частности о значении битвы под Сталинградом.