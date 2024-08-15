Патрушев рассказал об особенностях работы Морской коллегии

Председатель Морской коллегии России и помощник президента Николай Патрушев рассказал об особенностях работы структуры. Об этом сообщают «Известия».

По словам Патрушева, коллегия станет координационным центром, который возьмет на себя подготовку решений президента в области морской деятельности. Ее актуальными задачами является анализ нормативно-правовой базы, а также актуализация документов в области морской деятельности. Патрушев также уточнил, что сейчас в состав структуры входит три совета: по стратегическому развитию ВМФ РФ, по защите национальных интересов в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России.

«Создаваемый, в частности, Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота станет мозговым центром, который сосредоточится на подготовке стратегии развития ВМФ. Возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют нас повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ.