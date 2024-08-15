МИД России прокомментировал давление на оппозицию в Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала давление властей на оппозицию в Молдавии. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По мнению Захаровой, власти Молдавии пытаются повторить «украинский сценарий», из-за чего в стране ужесточается давление на всех несогласных с действиями Кишинева. Дипломат также добавила, что правящая партия Молдавии планирует принять закон, накладывающий санкции на тех политиков, которые посещают Россию.

«Нынешнее руководство Молдавии, прикрываясь лозунгами о "евроинтеграции" и русофобской риторикой, на самом деле продолжает реализацию украинского сценария, губительного для страны и ее народа. <...> В Молдавии ужесточаются репрессии в отношении оппозиции и всех несогласных с действиями руководства», — заявила она.

Ранее суд в Молдавии запретил одной из лидеров оппозиционного блока «Победа» Марине Таубер покидать Молдавию страну.