Источник сообщил об отставке прокурора Москвы Попова

Прокурор Москвы Денис Попов уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Lenta.ru

«Прокурор столицы подал прошение об отставке в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении. В ближайшее время ожидается подписание указа о его освобождении от должности главой государства. Ura.Ru

Отмечается, что сейчас Попов официально находится в отпуске, его обязанности временно исполняет первый заместитель Сергей Савенков. Говоря о причине отставки, источник сообщил изданию, что официально он сам подал прошение об уходе на пенсию. News.ru