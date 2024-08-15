В Совфеде отреагировали на появление британских танков в Курской области

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что использование британских танков Challenger 2 в Курской области говорит о том, что Россия воюет с НАТО, а не Украиной. Газета.Ru

«Я думаю, что это будет плохая реклама для западной техники, когда они поймут, что наши ребята прекрасно справляются с этими танками. А в принципе это подтверждает лишь то, что мы воюем не с Украиной, мы воюем со странами НАТО, прежде всего с Великобританией, США, Германией», — сказал Джабаров. Lenta.ru

15 августа телеканал Sky News сообщил, что Вооруженные силы Украины использовали британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. ТАСС