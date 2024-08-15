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Путин пожелал Миляеву успехов на выборах в Тульской области

Президент РФ Владимир Путин пожелал врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на выборах главы региона в сентябре. При этом глава государства указал на необходимость решения некоторых проблем области.

Путин пожелал Миляеву успехов на выборах в Тульской области
© РИА Новости
"Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги, - отметил Путин. - По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством".
"Хочу пожелать вам успехов", - резюмировал глава государства.

Миляев в качестве временно исполняющего обязанности губернатора возглавил регион 15 мая, после того, как прежний руководитель Алексей Дюмин был назначен помощником президента. В Тульской области, как и в ряде других российских регионов, 6-8 сентября пройдут губернаторские выборы.

До нового назначения Миляев работал первым заместителем губернатора. 9 июля его кандидатуру на высший пост в области выдвинула "Единая Россия". Двумя днями позже Миляев подал документы на регистрацию в региональный избирком.

Политика
Дмитрий Миляев
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Владимир Путин
Единая Россия