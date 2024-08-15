Путин пожелал Миляеву успехов на выборах в Тульской области

Президент РФ Владимир Путин пожелал врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву успехов на выборах главы региона в сентябре. При этом глава государства указал на необходимость решения некоторых проблем области.

"Времени не так много до выборов, во всяком случае, оно есть для того, чтобы показать основные направления развития Тульской области и сделать первые шаги, - отметил Путин. - По этому тоже люди будут судить о перспективах развития Тульской области под вашим руководством".

"Хочу пожелать вам успехов", - резюмировал глава государства.

Миляев в качестве временно исполняющего обязанности губернатора возглавил регион 15 мая, после того, как прежний руководитель Алексей Дюмин был назначен помощником президента. В Тульской области, как и в ряде других российских регионов, 6-8 сентября пройдут губернаторские выборы.

До нового назначения Миляев работал первым заместителем губернатора. 9 июля его кандидатуру на высший пост в области выдвинула "Единая Россия". Двумя днями позже Миляев подал документы на регистрацию в региональный избирком.