В Госдуме рассказали о фатальных последствиях поставок западного оружия Украине

Западные страны поставками вооружения Украине для ударов и нападения на Россию фактически подвели мир к порогу третьей мировой войны. Об этом рассказал депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.

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«Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны», — подчеркнул он.

Во Франции выступили против поставок оружия Украине

По словам Шеремета, ответственность за начало войны будет полностью лежать на западных странах. Также, по его словам, страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию, прикрываясь марионеточным киевским режимом.

Ранее Михаил Шеремет рассказал, что Украине не стоит надеяться на усиление переговорных позиций после атаки на Курскую область. По его словам, победы украинской армии временны и незначительны.