Член Совета Федерации Владимир Джабаров считает вероятным, что Владимир Зеленский лично дал команду подорвать «Северные потоки», как об этом пишет The Wall Street Journal.

«Я думаю, что он на самом деле давал команду на подрыв «Северных потоков». Рано или поздно всё это вскроется, но без санкции Зеленского ни одна операция не проводилась... За это он должен тоже ответить перед международным трибуналом», — считает сенатор.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Владимир Зеленский лично одобрил план подрыва «Северных потоков», но позже пытался изменить решение.

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