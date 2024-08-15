Армения назначила нового посла в России

Бывший депутат Национального собрания Армении Гурген Арсенян назначен указом президента Вагана Хачатуряна послом в России. Об этом сообщает Sputnik Армения.

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Ранее он сложил полномочия депутата.

«Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, назначить Гургена Арсеняна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Российской Федерации», — говорится в указе.

С 10 марта 2022 года армянскую дипмиссию в России возглавлял Вагаршак Арутюнян.

В июле председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев обращался к Арутюняну в связи со случаями дискриминации россиян в аэропорту Еревана.

5 августа президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о назначении послом в России Кубанычбека Боконтаева.