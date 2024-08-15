Запад пытается снять с себя ответственность за теракт на «Северных потоках». Как сообщают «Известия», так официальный представитель Мария Захарова прокомментировала материал The Wall Street Journal о причастности Украины к диверсии.

Журналисты спросили у дипломата, почему именно спустя два года Германия решила активно заняться расследованием, а СМИ стали публиковать подобные материалы.

«Потому что задача Запада — снять ответственность с себя за теракт на "Северных потоках"», — заявила Захарова.

15 августа WSJ сообщила, что операцию по подрыву газопроводов одобрил лично Владимир Зеленский. На проведение диверсии было потрачено около 300 тысяч долларов. Кроме того, ее якобы курировал бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, хотя последний в переписке отверг свою причастность к диверсии.

Залужный прокомментировал информацию о его приказе взорвать «Северные потоки»

Немецкие СМИ также сообщили, что генпрокуратура ФРГ выдала первый ордер на арест по делу о диверсии. Речь идет о гражданине Украины Владимире Ц., который является инструктором по дайвингу. В Польше заявили, что в июле он сбежал из страны на Украину.