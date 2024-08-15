Путин предложил три кандидатуры на пост главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Республики Ингушетия три кандидатуры на пост главы республики - действующего главу субъекта Махмуд-Али Калиматова, руководителя отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы по республике Алихана Арапханова и председателя регионального комитета по госстроительству и законодательству Ислама Гадиева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Владимир Путин предложил депутатам Народного собрания республики три кандидатуры на пост главы региона. Алихан Арапханов - депутат Народного собрания, руководитель отдела в Главном бюро медико-социальной экспертизы, член партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Ислам Гадиев - депутат Народного собрания, председатель комитета по госстроительству и законодательству, член ЛДПР. Махмуд-Али Калиматов - действующий глава Республики Ингушетия", - говорится в сообщении.

Голосование пройдет 8 сентября. Парламенту предстоит выбрать одного из предложенных кандидатов.

Калиматов был избран главой Ингушетии 8 сентября 2019 года депутатами парламента республики. Он сменил на этом посту Юнус-Бека Евкурова, который обратился к Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий в июне 2019 года.