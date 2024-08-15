Посол сообщил о попытке Британии завербовать российских дипломатов

Спецслужбы Великобритании предпринимали попытки вербовать или запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне. Об этом заявил РФ в Лондоне Андрей Келин.

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Он отметил, что такие случаи бывают, и назвал их неприемлемыми.

«Мы ставим соответствующие эпизоды на вид британским властям», — добавил посол.

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Ранее Андрей Келин сообщил, что Лондон своими действиями против России разрушил столетия отношений. По его словам, в конце 2021 года был подъем в отношениях двух стран: в торговле, экономике, науке и других областях. Все было разрушено после событий февраля 2022 года, уточнил посол. «Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них», — подчеркнул Келин.