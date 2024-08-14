Полянский назвал актом эскалации применение оружия из США в Курской области

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что действия Украины в Курской области «будут иметь последствия». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, тот факт, что украинские войска использовали во время атаки на Курскую область западное оружие, является «актом эскалации». Дипломат также пообещал, что это будет иметь серьезные последствия. При этом каких-либо дополнительных подробностей о возможном ответе России он не добавил.

«Использование американского оружия в Курске, на Украине или где-либо еще для нас является актом эскалации, он будет иметь серьезные последствия», — рассказал он журналистам.

Напомним, что 6 августа Украина совершила массированную атаку на Курскую область. В результате в приграничье начались боевые столкновения.