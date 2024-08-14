Вологодский губернатор объяснил иконы и портреты Сталина в приемной

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов объяснил «Газете.Ru», что в его приемной висят портреты Иосифа Сталина, Владимира Ленина, Лаврентия Берии и Феликса Дзержинского, поскольку все эти личности, несмотря на их противоречивую репутацию, посвятили жизнь интересам России.

«В моей приемной представлены портреты многих людей, которые целиком и полностью посвятили свою жизнь интересам нашей Родины. Россия — это страна-цивилизация, путь которой состоит из неделимой цепи взаимосвязанных звеньев исторического процесса. Все мы стоим на плечах предшественников: русских ученых, рабочих, крестьян, инженеров и воинов. То же касается и исторических личностей. Дзержинский, Берия, Сталин — сложные фигуры, но при всем понимании неоднозначной интерпретации их личностей в истории мы обязаны признавать и их великие достижения. Без их подвига было бы невозможно стремительное развитие Советского государства и Великая Победа. Мы до сих пор пользуемся этим топливом, в том числе в сфере науки, техники и военной промышленности», — сказал он.

Филимонов отметил, что висящие на одних стенах портреты полководцев и православные иконы — «не эклектика, а стиль», поскольку речь идет о русской истории.

«Многие фигуры, представленные на портретах, которые, к сожалению, были заведомо дискредитированы и долго предавались забвению и очернению представителями некой определенной части так называемой либеральной интеллигенции, сейчас впервые с 1945 года востребованы, как никогда, в силу объективных обстоятельств. Те, кто бывал у меня на работе или просто внимательно следит за каналами в соцсетях, знают, что в моей приемной можно найти рядом и изображение Спаса Нерукотворного с православными иконами, и портреты Александра Невского и монарших особ, и картины с Михаилом Скобелевым и другими русскими полководцами. Это не эклектика, это стиль, потому что мы говорим о великой русской истории, которая сформировала великий русский народ», — подчеркнул он.

14 августа временно исполняющий обязанности главы Вологодской области Георгий Филимонов выложил в своем Telegram-канале видео, на котором «по многочисленным просьбам» показал интерьер своей приемной. Там развешаны изображения Сталина и Ленина, фотографии с президентом Владимиром Путиным и постер «Слово губернатора» в стиле сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Филимонов также показал портрет, на котором пожимает Сталину руку.

Помимо советских вождей, у врио губернатора в приемной есть бюсты основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликса Дзержинского и китайского лидера Мао Цзэдуна.

Ранее врио губернатора Вологодской области Филимонов зачитал рэп на Дне молодежи.