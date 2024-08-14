Лавров: следует пресекать деятельность Киева по уничтожению русского языка

Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным заявил о необходимости пресечения деятельности властей Украины по уничтожению русского языка, пишет пресс-служба министерства на официальном сайте ведомства.

Дипломаты отметили, что стороны рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, дальнейшие шаги в развитие стратегического партнерства между Россией и Сербией, подтвердили обоюдную нацеленность на поддержание ритмичного политического диалога, реализацию перспективных взаимовыгодных проектов.

Лавров в ходе встречи указал на то, что Запад пытается разрушить каноническое православие. Он добавил, что Русская православная церковь, Сербская православная церковь вместе с другими братскими церквами отстаивают свои права и идеалы, уточнили в пресс-службе.

В беседе была подчеркнута необходимость «пресечения деятельности киевского режима по уничтожению русского языка, образования, СМИ, культуры, а также канонической Украинской православной церкви», пояснили в МИД.

Ранее сообщалось, что власти Харькова намереваются переименовать 18 улиц, чьи текущие названия связаны с Россией.

Мэрия Киева, в свою очередь, переименовала проспект и площадь Победы. Теперь они называются «Брестский проспект» и «Галицкая площадь».