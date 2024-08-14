Полянский: ООН не связывалась с РФ по ситуации в Курской области

ООН не связывалась с Россией по ситуации с атакой ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, передает «РИА Новости».

У него спросили связывалась ли ООН с Москвой по ситуации в Курской области.

«Насколько мне известно, нет», — ответил Полянский.

Он отметил, что ООН «очень медленна, когда дело касается России, и очень быстра, когда дело касается западных стран».

Напомним, что ВСУ совершили нападение на Курскую область утром 6 августа. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще 121 человек, в том числе десять детей, получили ранения.