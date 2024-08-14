В Совфеде оценили решение ФРГ по подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Решение Германии выдать ордер на арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков» несколько запоздало, но является позитивным. Об этом заявил сенатор Совфеда Григорий Карасин, передает «Лента.ру».

Он напомнил, что до этого на все запросы России Германия давала «уклончивые ответы о том, что расследование носит закрытый характер и никакой информацией она делиться не намерена».

«С тех пор прошло больше двух лет. Если германское правосудие наконец дозрело до того, чтобы найти и наказать преступников, объявить их в розыск, то это позитивный факт, хоть и требующий подтверждения», — добавил Карасин.

По его словам, для этого может потребоваться также и международное расследование, потому что диверсия на «Северных потоках» подорвала энергетические отношения между рядом государств и нарушило систему, создаваемую в расчете на работу в течение десятилетий. Кроме того Карасин уверен, что подозреваемые в преступлении уже разъехались из Германии и их «придется отлавливать», однако они «должны быть найдены и наказаны».

Ранее сообщалось, что прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина Украины в рамках расследования подрывов на «Северных потоках». Предполагается, что он входил в группу людей, установивших взрывные устройства на газопроводах в 2022 году.