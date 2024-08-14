В России отреагировали на планы Зеленского на Курскую область

Слова президента Украины Владимира Зеленского о Курской области и планах создать там военные комендатуры являются показательным выступлением, считает член Совета Федерации Айрат Гибатдинов. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что украинский лидер потерял здравый рассудок, раз «причисляет малые террористические диверсии к реальным победам».

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Факт в том, что Зеленский явно потерял здравый рассудок, причисляя малые террористические диверсии к реальным победам. Не отрицаю вероятность того, что заседание было оперативно организовано и отснято с целью показательного выступления для своих западных хозяев, которые спонсировали нападение на мирных жителей Курской области, — пояснил сенатор.

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По его мнению, высказывания украинского лидера об организации гуманитарных штабов выглядят кощунственно. Член Совфеда выразил уверенность, что в ближайшее время агрессия со стороны ВСУ в российском регионе будет подавлена самым бескомпромиссным образом.

Конечно, слова об организации киевской стороной гуманитарных штабов выглядят кощунственно, учитывая факт того, что все удары приходятся на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Мы знаем, что в самое ближайшее время вражеская агрессия будет подавлена самым конкретным и бескомпромиссным образом, — заключил Гибатдинов.

Сенатор Андрей Климов ранее заявил, что Зеленский не сможет создать никаких военных комендатур в Курской области. Он подчеркнул, что украинский лидер может говорить что угодно, но его решения не имеют никакой законной силы.