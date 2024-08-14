В МИД раскрыли, как Запад прикрывает преступления Киева в Курской области

Запад прикрывает преступления ВСУ в Курской области и всячески пытается оправдать действия Киева, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. News.ru

«Реакция показательная. Те, кто озвучил уже реакцию, со стороны, к примеру, Соединенных Штатов, со стороны Германии. Вопиющий факт террористического акта, который организовала и реализовала Украина не без помощи и не без поддержки западных государств, [они] всячески пытаются его оправдать, пытаясь рассказать о том, что Украина может совершать любые акты, если это направлено якобы на ее защиту», - сказал он. ТАСС

Он подчеркнул, что террористическими действиями в Курской области Украина поставила на долгосрочную паузу тему мирных переговоров. Российская газета