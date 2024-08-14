Действия мобильных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области координировал третий отдел британской разведывательной спецслужбы MI6. На эту связь указал член комитета Госдумы (ГД) по безопасности Адальби Шхагошев. Lenta.ru

«После остановки наступления ВСУ в Курской области важнейшей задачей становится вычисление и обезвреживание новых возможных диверсионных групп. Данные группы координировала британская МИ-6. Ее третий отдел. Это подразделение создали еще в 20-х годах ХХ века для противостояния с СССР. Частью работы отдела всегда были диверсионные акции, саботаж и терроризм», — заявил депутат. News.ru

Шхагошев добавил, что эта часть британских спецслужб не заинтересована в сокращении потерь — ни среди украинских военных, ни среди мирного населения российского региона. Газета.Ru