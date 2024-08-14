В МИД раскрыли, как Запад прикрывает преступления Киева в Курской области

Запад прикрывает преступления ВСУ в Курской области и всячески пытается оправдать действия Киева, считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Как он отметил в беседе с KP.RU, Россия стремится снабдить информацией партнеров, которые не финансируют ВСУ.

Ответная реакция показательна. США или Германия всячески пытаются оправдать действия Киева. А вчера во время заседания Совбеза ООН представители ряда западных государств — Великобритании и Франции — предпочли вообще не замечать вылазки, которую организовала Украина на курском направлении, — объяснил посол.

Мирошник отметил, что все данные передаются в международные организации, в которых присутствует Россия, то есть, в ОБСЕ, ООН и Совет по правам человека. Также через российские посольства информируются страны-партнеры.

Запад сохраняет дипломатическую крышу для режима Зеленского. И террористическая деятельность ВСУ — не исключение из этого правила, — добавил посол.

Ранее Родион Мирошник заявил, что Киев фактически поставил на паузу тему мирных переговоров с Россией. По его словам, это произошло из-за атаки ВСУ на Курскую область.

До этого президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания по ВКС с главами приграничных регионов и членами Совбеза РФ заявил, что киевские власти своими действиями в Курской области пытаются улучшить переговорные позиции. Он подчеркнул, что о диалоге с людьми, которые наносят хаотичные удары по мирному населению, не может идти и речи.