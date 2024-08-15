В России жестко ответили на планы Киева создать «зону безопасности» в Курской области

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на заявление Киева о планах создать в Курской области «зону безопасности». В разговоре с «Лентой.ру» депутат жестко раскритиковал соответствующее заявление министра по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук.

Ранее Верещук заявила, что Украина планирует создать особую «зону безопасности» в Курской области.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) Силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — писала она.

«Пусть Киев готовит для себя зону, я уж не знаю, как ее назвать, но это явно не зона безопасности при таких заявлениях. Курск — исконно русская земля, это субъект Российской Федерации. Когда вице-премьер Украины вот такое говорит, я очень сильно сомневаюсь в ее умственных способностях», — заявил Колесник.

Бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) в российском регионе начались 6 августа и продолжаются до сих пор. С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции. Сообщалось, что под контролем украинских формирований в российском регионе находятся 28 населенных пунктов.

Соратник Кадырова заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Комментируя ситуацию, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пытаются достичь стратегических целей операцией в Курской области. Он добавил, что ситуация на фронте обсуждалась в том числе с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.