Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия не обращается за помощью к странам-членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за ситуации в Курской области, поскольку может справиться сама. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он выразил уверенность, что, если России будет угрожать «экзистенциальная опасность» и Москва обратится к ОДКБ, союзники придут на помощь.

«В наш конфликт с Украиной мы сознательно не вовлекаем наших союзников. Россия вполне справится с бандами украинских террористов и иностранных наемников самостоятельно и это лишь укрепит ее авторитет в ОДКБ», — написал Джабаров.

14 августа сообщалось, что российские войска успешно блокируют украинские попытки прорваться вглубь Курской области. В результате боев ВСУ уже потеряли более 2 тысяч военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Ситуация остается напряженной, но контроль над линией фронта сохраняется.