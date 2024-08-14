Путин пожелал успехов врио главы Калининградской области на выборах

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов временно исполняющему обязанности главы Калининградской области Алексею Беспрозванных на выборах, которые пройдут в регионе в сентябре.

"Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области", - сказал Путин в ответ на обещание Беспрозванных сделать все, чтобы оправдать доверие российского лидера и жителей региона в случае победы на выборах. "Вам успехов!" - пожелал президент.

Беспрозванных руководит Калининградской областью с 15 мая. Прежний губернатор региона Антон Алиханов был назначен в мае министром промышленности и торговли РФ. Как и в других регионах, выборы в Калининградской области пройдут 6-8 сентября. Беспрозванных уже выдвинут на пост губернатора "Единой Россией", 12 июня он подал документы в региональный избирком.

До переезда в самый западный регион России Беспрозванных работал замглавы Минпромторга.