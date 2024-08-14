Украинские власти не добились главной цели атаки на Курскую область — отвлечь российских военных от Донбасса и Слобожанщины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

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Представитель отметила, что сейчас украинские боевики на территории Курской области получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил РФ. Сами атаки ВСУ на российскую территорию при соучастии покровителей НАТО полностью подтверждают актуальность целей спецоперации.

«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — заявила Захарова.

Она добавила, что атака ВСУ на Курскую область вызвана провалами в Донбассе, что подтверждает неонацистскую сущность Киева. Кроме того, украинские власти не скрывали, что таким шагом собирались улучшить свои переговорные позиции.

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Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, пытаясь захватить приграничный Суджанский район. В регионе ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.