Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава евродипломатии Жозеп Боррель причислил себя к лагерю террористов после слов о поддержке действий ВСУ в Курской области. Его слова приводит NEWS.ru.

Сенатор назвал атаку украинских военных на российский регион «обычным террористическим действием» и выразил сожаление в связи с высказыванием Борреля.

«К сожалению, Боррель скатился к поддержке террористов. Его замечания, заявления неинтересны. Мы знаем, что он уже уходящая натура. В конце он просто опозорил себя. Реагировать на него не стоит», — сказал Джабаров.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявил о «полной поддержке» Украины в контексте атаки ВСУ на Курскую область. Глава евродипломатии добавил, что повторно высказал полную поддержку ЕС Киеву.