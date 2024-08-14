Глава Сызрани уходит в отставку

Глава города Сызрань в Самарской области Анатолий Лукиенко уходит в отставку в связи с переходом на новую работу. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

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"Ухожу в отставку. Решение принято в связи с переходом на новую работу", - написал чиновник.

Лукиенко добавил, что при федеральной и региональной поддержке в городе удалось создать современные пространства и реализовать перспективные проекты.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совместно с заместителем руководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным 1 августа посетил Сызрань с незапланированным визитом. На месте они рассмотрели обращения от горожан по проблемным вопросам. Официальный визит врио губернатора в Сызрань запланирован на 17 августа.