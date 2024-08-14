МИД РФ не исключил атак ВСУ на гражданские суда в Черном море

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник не исключает возможность нанесения ударов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по российским гражданским судам в Черном море.

"Украина - это именно тот условный монстр, который не способен придерживаться каких-либо норм, почему эти нормы должны распространяться на ограничение ударов по гражданским судам? Я бы не взял на себя ответственность сказать, что Украина этого не сделает", - заявил он на брифинге.