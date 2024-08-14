МИД России оценил возможность переговоров с Украиной

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что украинские атаки на Курскую область поставили тему мирных переговоров на «долгосрочную паузу». Об этом сообщает ТАСС.

Также Мирошник прокомментировал последние действия западных стран, сообщает Ruptly. Он обратил внимание, что они отмалчиваются после нападения ВСУ на Курскую область.

«Если ставить диагноз, то диагноз выглядит примерно так: это слепота и глухота», - подчеркнул дипломат.

Он добавил, что власти Украины своей стратегией по нападению на мирных жителей «всячески культивирует на своей территории жажду крови». Дипломат подчеркнул, что боевой дух и «звериная жажда крови» - противоположные понятия.

«Террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами», - заключил Мирошник.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Глава региона Алексей Смирнов сообщил, что жертвами атак стали 12 человек, ранения получил 121 человек, в том числе десять детей. Из приграничных районов выехали или были эвакуированы более 120 тысяч человек.

После атак в Курской области президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям».